AVV verliest van Oldeboorn

Afgelopen zondag speelde AVV de eerste wedstrijd na de winterstop uit bij Oldeboorn. AVV kende een slecht vervolg van het seizoen door met 8-1 te verliezen. In de eerste helft waren beide ploegen zoekende. Zowel Oldeboorn als AVV hielden de bal niet lang in bezit en het spel was vooral slordig. Het team van Oldeboorn had alleen het voordeel dat het gemakkelijk scoorde. Gelukkig wist Pieter de Jong de eer in de 85e minuut te redden door het mooiste doelpunt van de dag te maken. Van een afstand van ongeveer twintig meter schoot hij de bal hard in de kruising en bracht daarmee de eindstand op 8-1.