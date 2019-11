De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > AVV verliest van Deinum

Afgelopen zondagmiddag nam AVV het thuis op tegen de mannen uit Deinum. Aan de kant van de bezoekers stond een bekende in de spits: Max Burghgraef, vroeger woonachtig in Midsland en spelend voor SC Terschelling. Er werd pas na de rust gescoord: twee keer voor Deinum en één keer voor AVV, hetgeen resulteerde in een 1-2 nederlaag.