AVV verliest van Aengwirden

Afgelopen zondag reisde AVV naar het mooie Tjalleberd voor de uitwedstrijd tegen vv Aengwirden. Dit is historisch gezien altijd een lastige uitwedstrijd op een matig kunstgrasveld. AVV begon geconcentreerd en liet Aengwirden het spel maken. In de 35ste minuut vond Aengwirden een gaatje in de verdediging waardoor er met 1-0 werd gerust. In de tweede helft had AVV het een stuk moeilijker. De thuisploeg zette meer druk en AVV had meer moeite om eruit te komen, hetgeen resulteerde in een eindstand van 5-0.