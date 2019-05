De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > AVV houdt een punt over aan Paasweekend

de Terschellingernieuws, voetbal

AVV speelde tijdens het paasweekend twee wedstrijden. Op zaterdag stond een inhaalwedstrijd uit tegen koploper Blue Boys op het programma, op maandag de wedstrijd in Hoorn tegen Langezwaag. Op zaterdag speelde AVV uit, een onorthodoxe dag, waardoor het een hele klus was om met elf man naar Nij Beets af te reizen. Met hulp van een aantal veteranen werd er prima weerstand geboden maar er werd uiteindelijk met 5-0 verloren. Op maandag speelde AVV thuis tegen directe concurrent Langezwaag, een wedstrijd waar beide ploegen aan elkaar gewaagd waren en eindigde in een terechte 1-1.