AVV begint seizoen met nederlaag

Afgelopen zondag speelde AVV de eerste wedstrijd van het seizoen uit tegen Blauwhuis. Aan het weer lag het niet, maar in een onwijs fysieke pot werd er uiteindelijk met 5-1 verloren. AVV kwam slecht uit de startblokken. Blauwhuis profiteerde binnen twee minuten van onoplettendheid, waardoor AVV al snel tegen een achterstand aankeek. In de tweede helft probeerde AVV de aansluitingstreffer te maken, maar dat lukte helaas niet. Het bleef voetballend onvriendelijk, maar de scheidsrechter trad niet op. Gelukkig ging AVV hier niet in mee en bleef het de voetballende oplossing zoeken. In de laatste minuten maakte Blauwhuis nog tweemaal een doelpunt, waardoor de eindstand op 5-1 werd gebracht.