Afgelopen zaterdag werd in museum ’t Behouden Huys de nieuwe audiotour officieel in gebruik genomen. Richard van der Veen, eilandbewoner, verteller en conservator, die het merendeel van de verhalen ingesproken heeft, neemt in de audiotour de bezoekers mee door ‘zijn’ museum. Op ruim twintig plekken vertelt hij opzienbarende, grappige, boeiende en soms treurige eilander verhalen. Als ‘openingshandeling’ overhandigde Richard een fraai gedecoreerd luisterapparaatje aan wethouder Sietze Haringa.