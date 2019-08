De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > wandelevenement > Annie Rusticus loopt Brandaris Wandeltocht voor de 300e keer

de Terschellingerwandelevenement

Vorige week dinsdag liep Annie Rusticus (71) uit Leeuwarden voor de 300e keer de Brandaris Wandeltocht. Deze wandelroute van 10 kilometer wordt jaarlijks georganiseerd op dinsdag en donderdag in de maanden juli en augustus. Iets na twaalf uur kwam Annie enthousiast de finish over bij ET10 in Midsland. Ze werd bij binnenkomst onder luid gejoel ontvangen met een bos bloemen en een beker. Met haar vaste wandelgroepje werd de mijlpaal feestelijk gevierd met koffie en cake.