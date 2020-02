De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Andries Penning niet langer een onbekende drenkeling

Afgelopen vrijdagmiddag vond op de begraafplaats aan de Longway een bijzondere ceremonie plaats. De aanleiding was de identificatie van Andries Johannes Penning, die in 1953 als onbekende drenkeling op het eiland was begraven. Dankzij vernieuwde DNA-technieken kon er in het najaar van 2019 worden vastgesteld dat in ‘Graf 0-2’ Andries Penning lag begraven, een jonge kapitein uit Maassluis. Tijdens de ceremonie werd er door de zoon en kleindochter van Andries Penning een gedenksteen onthuld met daarop zijn naam, zijn foto en zijn geboorte- en sterfdag. Ook werden er kransen gelegd namens de familie en de Nationale Politie