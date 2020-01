De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ahoy wordt laatste grote concert Hessel

Foto: Glenn Wassenbergh

Op 14 maart 2020 staan Hessel en Tess van der Kooij samen op het podium in Ahoy. En hoe Hessel daar ook naar uitkijkt: daarna is het mooi geweest. “Het was geweldig al die grote shows, en ik verheug me enorm op Ahoy, maar het wordt mijn laatste grote show. Wie mij daarna nog wil horen zingen, kan dat op Terschelling doen. Want uiteraard blijf ik gewoon optreden in de Groene Weide.” Ook Tess is naast de voorbereidingen van het concert druk bezig met nieuwe dingen. Zo kwam afgelopen dinsdag haar nieuwe single uit met de titel ‘180 jaar geleefd’.