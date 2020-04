De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Afscheid van burgemeester Bert Wassink

Bert Wassink, de afgelopen vijf jaar burgemeester van Terschelling, gaf al enige tijd geleden aan geen tweede ambtstermijn te ambiëren. Vanaf 1 april gaat hij – en dat is sneller dan verwacht – aan de slag als wethouder bij de gemeente Leeuwarden. Inmiddels is zijn tijdelijke vervanger Jon Hermans-Vloedbeld in functie als waarnemend burgemeester. “Terschelling is bij deze ervaren waarnemer in goede handen”, aldus Wassink, die met een goed gevoel terugkijkt op zijn burgemeesterschap. “Wat ik het meeste ga missen? Dat is het leuke en gemakkelijke contact dat je hebt met de mensen hier op Terschelling. Het is een ‘ons kent ons’-cultuur. Daar heb ik enorm van genoten en een hoop lol aan beleefd