Aangespoelde torpedo verdwijnt op raadselachtige wijze

Foto: Justin Spanjer

Vorige week dinsdagnacht werd er op het Noordzeestrand ter hoogte van paal 7 een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het betrof een torpedo van het type Mark 8, waarvan het springstofgedeelte nog in takt was. De vondst werd gemeld bij de politie. Woensdagochtend kwam een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar het eiland om het explosief eventueel onschadelijk te maken. In verband met hoogwater kon men niet naar de vindplaats. Bij laag water werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, waarbij het explosief bleek te zijn verdwenen. Burgemeester Bert Wassink spreekt van een gevaarlijke situatie en deed woensdag dan ook direct een oproep om de verblijfplaats te melden.