De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Aangespoeld lichaam na 66 jaar geïdentificeerd

de Terschellingernieuws

Onlangs werd bekend de sinds 1953 vermiste kapitein Andries Penning uit Vlaardingen op Terschelling ter aarde is besteld. Zijn zoon Arij (69) stond in augustus dna af dat matchte met het profiel van de onbekende dode in graf 02, die op 30 mei 1953 was aangespoeld op de Boschplaat en ligt begraven op de begraafplaats aan de Longway. Dankzij deze dna-match kon het lichaam van Penning alsnog worden geïdentificeerd.