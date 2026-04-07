Aangespoeld – 9 april 2026

Aan de Lergerbosweg in Hoorn zijn sinds afgelopen week nieuwe bewoners actief. Vijf varkens van Wietse van Deelen zijn het Lergerbos ingestuurd met een duidelijke opdracht: de Japanse Duizendknoop aanpakken. Deze invasieve exoot, die vanuit Azië naar Europa werd gebracht als sierplant, staat bekend als een van de meest agressieve probleemplanten ter wereld. Wortels boren door asfalt en funderingen en de plant laat zich nauwelijks chemisch bestrijden. Varkens zijn een beproefd alternatief: ze wroeten de wortels op en eten de plant tot op de bodem. Buurman Martinus Kosters legde de nieuwe aanpak vast op de foto.