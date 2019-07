De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Oerol > 38e editie Oerol vraagt actieve rol publiek

Met een bezoekersaantal van ruim 50.000 mensen, die gezamenlijk ruim 400.000 keer een voorstelling bezochten, kende het tiendaagse Oerolfestival weer een

geslaagde editie. Ook de weersomstandigheden werkten, een paar buien daargelaten, uitstekend mee. Opvallend was dat er dit jaar een actievere rol van het publiek werd gevraagd. Siart Smit, die voor de eerste keer Oerol meemaakte als algemeen directeur, had erg genoten, vertelde hij na afloop. “Onder mooie condities hebben we een kwalitatief hoog, uitdagend en divers aanbod getoond.”