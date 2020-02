De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Stichting jeugdwerk Terschelling > 25 jaar SJT jeugdbowlen

Als afsluiting van de competitie jeugdbowlen, die elf weken duurt, organiseerde de SJT zaterdagmiddag 8 februari voor de 25ste keer een jeugdtoernooi. In Hotel Schylge streden de kinderen die middag om de te winnen bekers onder leiding van instructeurs/vrijwilligers Agnes de Jong , Henk Dijkstra en Pieter Schroo. Voor Henk en Pieter was het een bijzonder toernooi. Omdat zij al instructeur zijn vanaf de eerste worp 25 jaar geleden – toen nog in voormalig bowling Bornholm – vierden ook zij een jubileum. Tijdens de vrijwilligersavond van de SJT op vrijdag 27 maart a.s. zullen zij nog eens extra in het zonnetje worden gezet.