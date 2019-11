De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > 23e Berenloop: omstandigheden beter dan verwacht

Winnaar hele marathon mannen, Olfert Molenhuis

Winnares hele marathon vrouwen, Marjan Helmantel

Er was het hele weekend regen voorspeld, en harde wind. Maar gelukkig kwam daar afgelopen zondag tijdens de 23e Berenloop maar weinig van terecht. En daar waren zowel de organisatie als de ruim 5.000 deelnemers aan de halve en hele marathon erg blij mee. Het betekende dat er prima tijden werden gelopen en de sfeer uitstekend en feestelijk was. Bij de finish in de Torenstraat was traditiegetrouw voor de lopers de rode loper uitgerold en werden alle lopers als ware winnaars onthaald. Na afloop toonde Willem Gerrits, sinds dit jaar voorzitter van de werkgroep, zich heel tevreden over het verloop van de Berenloop. “Ik kijk op een geweldig evenement terug. Ik zag bij de deelnemers vooral blije gezichten.” Ook sprak hij zijn grote dank uit aan alle vrijwilligers. “Want zonder hen zijn we niks.”

Winnaars hele marathon mannen

Winnaressen hele marathon vrouwen

Winnaars halve marathon mannen

Winnaressen halve marathon vrouwen