Foto: archief Sursum Corda

In het kader van het 120-jarig bestaan verzorgde Gemengd Koor Terschelling Sursum Corda afgelopen zondagavond – in de traditie van de volkskerstzang – een sfeervolle sing-in voor een volle Westerkerk. Samen met voorzitter Tonny Ruijg, oud-voorzitter Piet van Heuveln en dirigent Ralph Weber wordt in de krant van deze week terug gekeken op het jubileumjaar. “We kijken met ontzettend veel plezier terug op het afgelopen jaar”, aldus een trotse voorzitter.