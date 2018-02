De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Zusjes Laanstra op de top van de Kilimanjaro

Op donderdagochtend 18 januari vlogen Ria en Mirjam Laanstra naar Tanzania om de indrukwekkende berg Kilimanjaro te beklimmen. Een trektocht naar de top met een hoogte van 5895 meter. Een bijzondere ervaring met een minstens zo’n bijzonder doel: op het topje van de berg een luchtkus geven aan hun – in 2005 overleden – moeder, maar ook aan geliefden die gemist worden door vrienden en familie. “Het bereiken van de top was een heel emotioneel en magisch moment!”, vertelt Mirjam na afloop. “Zo magisch dat we bijna vergaten dat we ook weer naar beneden moesten.”