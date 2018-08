De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Zr.Ms. Urania in de haven van Terschelling

Vorige week woensdag vond de finish van de Tall Ships Races plaats boven Terschelling. De meeste schepen voeren daarna door naar Harlingen, maar een paar ervan deden de haven van Terschelling aan. Een bijzondere verschijning was het zeilend opleidingschip voor adelborsten (oftewel marineofficieren in opleiding) ‘Urania’. Het schip werd in 2004 gebouwd met enkele onderdelen van de oude Urania, die van 1938 tot 2001 dienst deed als opleidingsschip van de Koninklijke Marine. Foto: Neeke Wassenbergh-Smit