Zevende editie van de Verhalenroute

Tijdens de voorjaarsvakantie werd dit jaar voor de zevende keer de Verhalenroute georganiseerd. Normaal gesproken worden er op dinsdag en donderdag twee routes gelopen, langs vijf verschillende locaties met vijf verschillende vertellers. Dit jaar werden de beide routes verdeeld over twee dinsdagen: 20 februari in Oosterend en 27 februari in Baaiduinen/Kaard). Op donderdag 1 maart was er een (extra) afsluitende avond in de kerk in Hoorn. In de krant van deze week een gesprek met een van de organisatoren: Jan Kooijman.