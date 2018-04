De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Zestig jaar bij elkaar

Op maandag 9 april jl. was het zestig jaar geleden dat het huwelijk werd voltrokken tussen Huib (89) en Liesbeth (86) van der Wiel uit de Molenstraat op West. Het diamanten echtpaar vierde hun huwelijksfeest in kleine kring. Ze kijken met grote dankbaarheid terug op de afgelopen jaren. “Het is eigenlijk vanzelf gegaan.”