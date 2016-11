De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Zekerheid voor personeel zwembad ‘De Dôbe’

deTerschellingernieuws

Aan het einde van de informatie-avond over de toekomst van zwembad ‘De Dôbe’, die de gemeente vorige week woensdagavond organiseerde in ET-10, was er één ding duidelijk: de medewerkers, die momenteel in dienst zijn bij Sportfondsen BV zijn verzekerd van hun baan. Het overige is nog in nevelen gehuld maar als we de sprekers mogen geloven komt ook daar op redelijke termijn duidelijkheid over.