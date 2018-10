De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Zeelieden ook herdacht op basisscholen

De leerlingen van groep 5 en 6 van de Terschellinger basisscholen hebben in de week voorafgaand aan de Zeeliedenherdenking de Terschellinger redders herdacht die zijn omgekomen tijdens de reddingsactie rondom de ‘Queen of Mistley’. De activiteiten vonden plaats in de museumwerf op West. Er werd geluisterd naar het verhaal van de redding, geknutseld en naar de oude begraafplaats op West gewandeld. Hier werd een gedicht werd voorgelezen en een minuut stilte in acht genomen.