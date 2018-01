De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Zee van lichtjes in Oosterend

Ondanks de regen en de kou zorgden de ongeveer 200 deelnemers aan de ‘Lichtjestocht’ in Oosterend er vorige week vrijdagavond voor dat het ‘Dark Sky dorp’ tijdelijk werd omgetoverd tot ‘feestelijk verlicht dorp’. Het is inmiddels een traditie dat Stichting Natuurlijk Oosterend tijdens de kerstvakantie een korte wandeltocht organiseert waarbij het dorp op veel plekken feestelijk is verlicht en de wandelaars, uitgedost met verlichting, een uitgezette route volgen. Het thema was dit jaar voor ‘Heksenfeest’. Zo kwamen de wandelaars onderweg heksen tegen, die snoep uitdeelden en een verhaaltje vertelden, en een heuse waarzegster.