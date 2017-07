De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Wisseling van de wacht in College

De laatste drie agendapunten van de raadsvergadering die afgelopen dinsdagavond werd gehouden hadden betrekking op het verlenen van het ontslag van wethouder Teun de Jong en het onderzoeken van de geloofsbrieven en benoeming van de nieuwe wethouder Evert van Leunen (rechts). Teun de Jong (links) sloot zijn politieke carrière per 4 juli na 27 jaar af en wordt per 1 augustus raadsgriffier bij de gemeente Dantumadiel. Nadat een commissie de geloofsbrieven van Van Leunen had onderzocht en in orde bevonden werd de nieuwe wethouder door burgemeester Bert Wassink beëdigd.