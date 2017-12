De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Willem Heere benoemd tot lid van verdienste van SCT

In de rust van de wedstrijd om de Oliebollen-cup werd Willem Heere in het zonnetje gezet. De leden en het bestuur van SC Terschelling Willem Heere hebben besloten om hem te benoemen tot ‘Lid van verdienste’, na jarenlange inzet voor vele zaken die voetbalvereniging T.V.V. en later SC Terschelling betroffen.