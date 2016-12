De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Wildbereidingswedstrijd in Heartbreak Hotel

Op zaterdag 17 december organiseerde de ooster- en middencombinatie van de Terschellinger jagers hun jaarlijkse jachtdag in het Heartbreak Hotel in Oosterend.

Naast de gebruikelijke veiling en loterij was er, na het succes van vorig jaar, wederom een culinaire wedstrijd. De organisatie had besloten om de wedstrijd dit jaar te splitsen in een ganzenborst-rookwedstrijd en een wildbereidingswedstrijd.