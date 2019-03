De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Whoznext Jeugdsurvival succesvol verlopen

Foto’s: Simone Dahmes

Afgelopen zaterdag vertrokken vanuit jeugdsoos ‘De Bunker’ van de SJT in Midsland vanaf 17.30 uur in totaal vijftien ploegen voor de ‘Whoznext jeugdsurvival’, een jaarlijkse wedstrijd voor de Terschellinger jeugd van 12 t/m 17 jaar. Het parcours voerde de deelnemers langs negen posten en één blinde post in het bos- en duingebied tussen de Badweg Midsland aan Zee en het bosgebied van West Terschelling. Op iedere post moest een opdracht worden uitgevoerd. Vergeleken bij de voorgaande edities verliep de survival relatief snel. Na een spannende strijd bleek de ploeg die werd begeleid door Willem Hendrik Ruijg en Lex Donders nipt de sterkste.