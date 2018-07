De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Western Terschelling weer een succes

De vierde editie van Western Terschelling is erg goed verlopen. Met prachtig zomers weer genoten velen van de gezelligheid in West en op het Groene Strand. Ook in het dorp was het – zowel over als ’s avonds – gezellig druk. Nieuw dit jaar was het programma op het strand: naast paardenclinics en voltigelessen was er een echte barrelrace, die verzorgd werd door de International Barrel Race Association. Vier leden hiervan, helemaal vanuit Duitsland overgekomen, gaven spectaculaire demonstraties.