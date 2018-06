De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > West Siders winnen bekerfinale

de Terschellingersport

In een nieuw tenue verschenen de West Siders in de finale om de beker in de eilander competitie. Nadat AVV 2 de eerste twintig minuten een overwicht had gehad namen de West Siders het initiatief over. Kort na de theepauze bracht gastspeler Gerrit Fries de West Siders op een 1-0 voorsprong. Halverwege de tweede helft bracht Born van Dieren de eindstand op het scorebord door de 2-0 te scoren.