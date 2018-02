De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > WattCar stopt op Terschelling

Vorige week woensdag maakte de directie van WattCar bekend dat de activiteiten van het bedrijf per direct werden stopgezet op het eiland. WattCar was het eerste autodeel-programma met elektrische auto’s in Nederland en startte drie jaar geleden op Terschelling. De aanleiding voor deze rigoureuze maatregel is de te lage bezettingsgraad op het eiland. Dit is niet door te weinig gebruik van eilanders, maar het is niet gelukt om de toeristen voldoende gebruik te laten maken van WattCar.