Walking football op Terschelling

Vorige week woensdag werd tijdens in de kantine van SC Terschelling het Walking football gepresenteerd. Na een korte presentatie konden de vijftien aanwezigen op het veld een training volgen. Hierbij werd het spel nader toegelicht en kon men ervaren wat deze nieuwe tak van sport inhoudt. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Beide voetbalverenigingen op het eiland hebben hun steun toegezegd aan het voortzetten van Walking football. Op korte termijn wordt de eerste training gepland bij SC Terschelling. Als naam is voorlopig gekozen voor Terschellinger Old Stars (T.O.S.).