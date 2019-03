De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vrijwilligers in actie op Terschelling

Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart jl. NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In totaal werden er 8765 activiteiten aangemeld bij het Oranje Fonds, waarvan drie op Terschelling. Op vrijdagochtend werd het Seinpaalduin opgeruimd door 200 leerlingen en docenten van de Friese Poort, aangestuurd door gemeente en Staatsbosbeheer. Op zaterdag werden in Ons Huis aan de Torenstraat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht en staken tien leden van de Jeugd Natuurvereniging bij het Bijenpark in Midsland de handen uit de mouwen. Foto Peter van Suijlekom.