Op zaterdag 1 april startte het seizoen voor de vrijwillige vogelwachters die gedurende het vogelbroedseizoen de keten van Staatbosbeheer op de Boschplaat bemannen. De meest afgelegen vogelwachterspost, Keet 3 bij het Amelander Gat, is vanaf vrijdag 31 maart bezet door Jan Bos en Arjan Klopstra. Voor beide mannen is het de vijfde achtereenvolgende keer dat zij op Terschelling gedurende een week in een vogelwachterspost verblijven.