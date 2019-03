De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Voorontwerp gebied Dellewal gepresenteerd

Afgelopen maandag 25 februari organiseerde de gemeente Terschelling twee informatiebijeenkomsten en een avondinloop over de plannen rondom Dellewal. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is klaar en wordt ter inzage gelegd. Tijdens de informatiebijeenkomsten overdag werden belangstellenden ook rondgeleid langs een vijftal locaties waar de plannen in hoofdlijnen werden toegelicht. Het programma werd geopend in het bezoekerscentrum van het Bunkermuseum door wethouder Sietze Haringa. Hierna werd een toelichting gegeven op de bestemmingsprocedure en werden de plannen gepresenteerd voor het Victoriaterrein en locatie Dellewal.