Volkstoneel trekt volle zalen

Dat het amateurtoneel leeft op Terschelling bleek wel uit het feit dat de klucht ‘Alweer vals alarm’ vorige week vier keer voor een vrijwel uitverkocht huis werd opgevoerd.

Hoewel de acteurs en actrices van het toneelgezelschap werden gehinderd door de griep – en zelfs longontsteking – leverden ze een puike prestatie. Het draaide allemaal om het huishouden in het ‘vastgelopen’ huwelijk van Peter (Jan Willem Adams) en Nellie (Karina Zorgdrager). De drie deuren die constant open en dicht gingen en een gordijn dat als toegangsdeur tot de huiskamer functioneerde zorgden voor een groot ‘John Lanting-gehalte’. Met deze klucht is regisseur Dirk de Bruijne er wederom in geslaagd het publiek te trakteren op een onderhoudende avond.