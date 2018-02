De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Volksdansvereniging vierde jubileum

Afgelopen zaterdag vierde de Vereniging tot instandhouding van de Terschellinger Volksdansen haar 70-jarig bestaan in restaurant de Reis in Hoorn. Het middagprogramma bestond uit een tentoonstelling uit het rijke verleden van de vereniging. Op de tentoonstelling konden de vele bezoekers genieten van oude foto’s, filmmateriaal en een kledingshow, bestaande uit volksdanskleding die jaren lag opgeslagen in museum ‘t Behouden Huys. De hele middag waren er optredens van de jeugddansgroep. Een geslaagde middag waaraan circa honderd bezoekers veel plezier aan hebben beleefd.