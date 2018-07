De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Volksdansvereniging Terschelling bestaat 70 jaar

Terschelling staat bol van de tradities, en volksdansen is daar een van. Het is niet bekend hoe lang het volksdansen precies bestaat, maar wat men wel weet is dat net na de Tweede Wereldoorlog de Volksdansvereniging Terschelling (VTV) werd opgericht om deze dansen niet verloren te laten gaan. In november 1947 startte de afdeling in Hoorn, vanwege de grote animo werd in december dat zelfde jaar ook in Midsland een afdeling opgericht en weer een aantal jaren laten, in 1951, werd de derde afdeling opgericht op West. Het 70-jarig jubileum werd gevierd met een optreden, feestavond en ‘Op ‘e riid’.