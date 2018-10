De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Voetbal

SC Terschelling verliest van ONB

SC Terschelling speelde afgelopen zondag uit tegen ONB in Drachten. Na een onthutsend zwak begin voetbalde Terschelling vrij aardig, maar het sprong niet efficiënt met de kansen om en keerde daarom huiswaarts met nul punten. Al met al was ONB veel efficiënter in de afwerking wat resulteerde in een geflatteerde nederlaag van 4-1.

AVV speelt gelijk tegen De Sweach

Afgelopen zondag speelde AVV thuis tegen de Sweach. In deze wedstrijd deed AVV zich te kort en wist het door een tegendoelpunt in de 85e minuut niet te winnen. Eindstand: 2-2.