AVV verliest van kampioen

Afgelopen zondag kwam SC Boornbergum 80 op bezoek bij AVV. Het team uit Boornbergum kon bij winst kampioen worden en kwam dan ook met een man of vijftig naar het eiland. In een intensieve wedstrijd was het uiteindelijk de uitploeg die met 0-4 wist te winnen en zich tot kampioen van de competitie kroonde.

SCT verliest van Read Swart

SC Terschelling speelde zondag tegen Read Swart in de Knipe en verloor met 3-2. Read Swart kwam op voorsprong uit een afstandsschot, waarna Janjaap Haan dat kunstje herhaalde en daarmee de gelijkmaker maakte: 1-1. Na rust kwamen de gastheren op 2-1 uit een hoekschop. Vrij snel daarna scoorde Max Burghgraef de gelijkmaker na een mooie assist van Bent Heeger. De ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar maar helaas scoorde Read Swart toch het winnende doelpunt.