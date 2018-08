De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > VOC-schip als vogelverschrikker

de Terschellingernieuws



Op weg naar het strand in Oosterend kan het je bijna niet ontgaan: er staat een enorm VOC-schip in het weiland opgesteld. Het is hetzelfde schip dat de laatste jaren tijdens de Fjoertoer veel bekijks heeft getrokken op het strand tussen Midsland aan Zee en West aan Zee. Het doel van het schip is het bestrijden van ganzen, die inmiddels een grote plaag zijn geworden voor de boeren. Boer Rinke Mier, eigenaar van het land: “De overlast van de ganzen loopt gigantisch uit de hand. Ze vreten niet alleen het gras op maar ze poepen daarna de boel ook onder. In deze periode van voedselschaarste drijft het je tot waanzin.”