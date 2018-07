De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Vlammend einde aan 37e editie Oerol

evenement





Met een rituele verbranding van de installatie Wayfaring, met bijdragen van eilander schoolkinderen en het Oerolpubliek, kwam er zondagavond om tien uur op het Groene Strand een vlammend en spectaculair einde aan de 37e editie van Oerol.

Algemeen directeur Marelie van Rongen kijkt tevreden terug. “Het blijft zenuwslopend, tien dagen theater en muziek in de open lucht. Maar het was fantastisch: een goed publiek, een mooie programmering en dus blije mensen. Ja, het was zeker een succesvolle editie.”

Foto boven: Jelte Keur Foto onder: Albert Wester