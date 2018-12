De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Visie moet Boschplaat veiligstellen voor komende dertig jaar

Vorige week vrijdagmiddag is op Terschelling door Staatsbosbeheer samen met een grote groep eilanders de toekomstvisie voor de Boschplaat aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân. Aan deze visie is de afgelopen twee jaar gewerkt. Het resultaat is een toekomstplan dat op steun kan rekenen van eilanders, Staatsbosbeheer én de provincie Fryslân: ‘Boschplaat 2050: Natuurlijke eilandstaart van formaat, veilig voor mens, plant en dier’.