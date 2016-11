De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Vijfentwintig jaar peuterjuf

deTerschellingerjubileum, nieuws

Op 1 november was peuterjuf Alie de Hek vijfentwintig jaar in dienst en dat lieten haar collega’s en de kinderen niet onopgemerkt voorbijgaan. “Met alle collega’s en kinderen die er waren hebben we een ontzettend gezellige dag gehad. Ik ben ontzettend verwend”, lacht Alie. “Ik heb heel mooie bloemen en cadeaus gekregen, waaronder dinerbonnen én chocola. Heerlijk!” Speciaal voor de jubilerende juf was er ook een feestelijke lunch georganiseerd.