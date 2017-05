De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vijf Terschellingers gedecoreerd op Koningsdag

In de raadszaal van het gemeentehuis op West heeft burgemeester Bert Wassink op Koningsdag vijf eilanders benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Jan Ruijg uit Formerum, Wim Schaap, Peter van Riessen en Antoine van den Berg uit Midsland en Kees Dekker van West. In het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden, de drie wethouders, de gemeentesecretaris en overige belangstellenden, speldde de burgemeester de bijbehorende lintjes op. Dat wil zeggen, bij vier van de vijf gedecoreerden, aangezien Kees Dekker genoot van een vakantie op Corsica.