De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Verkopen voor het goede doel

de Terschellingernieuws

Op donderdag 21 februari organiseerden de dames van Krea+ Terschelling een voorjaarsverkoop van allerlei eigengemaakte creaties in Dorpshuis Ons Huis op West-Terschelling. Van 10.00 tot 17.00 uur kon men binnenlopen. Zo’n vijf keer per jaar organiseert Krea+ Terschelling een verkoop, waarbij de opbrengst altijd een goed doel als bestemming krijgt. “Alles wat door Krea+ wordt verdiend blijft voor het goede doel. We hebben geen strijkstok, maar proberen het geld goed terecht te laten

komen”, aldus de dames van Krea+ Terschelling.