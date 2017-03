De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Verhalenroute twee keer uitverkocht

Vorige week organiseerde de Stichting Evenementen Terschelling de jaarlijkse verhalenroute. Zoals gebrui-kelijk werden de verhalen verteld door verschillende vertellers op twee avonden op verschillende locaties. Dinsdagavond vormde Midsland het decor en verzamelden zich 125 geïnteresseerden (het maximum aantal) bij eetcafé Onder de Pannen. In vijf groepen ging men op pad om te luisteren naar de verhalen die op een vijftal locaties werden verteld. Twee dagen na Midsland vond de verhalenroute in Hoorn plaats. Hier verzamelden de deelnemers zich in restaurant De Reis, om vervolgens in vijf groepen langs alle locaties met verhalenvertellers te lopen.