De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Verhalenavond in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden

de Terschellingernieuws



Terwijl de openingsavond van LF2018 in Leeuwarden ongeveer 40.000 bezoekers op de been bracht, luisterden op Terschelling ruim 200 personen naar de verhalen die onder het motto ‘Het behouden waard’ door zeven verhalenvertellers werden voorgedragen ter gelegenheid van deze memorabele gebeurtenis. Zo vertelde Guus Schweigmann in de filmzaal van het Centrum voor Natuur en Landschap het verhaal van de Sterke Yerke, dat begon in 1974 en eindigde met de stranding op Bonaire na de oversteek van de Atlantische Oceaan.