De jeugdsoos van de SJT is afgelopen zaterdagavond begonnen aan een nieuw seizoen en werd meteen weer goed bezocht. Er stond dan ook een bijzonder leuke activiteit op het programma. In samenwerking met Sport Events werd het spel ‘Archery Tag’ gespeeld, een actief spel met pijl en boog met twee teams van vier of vijf personen.