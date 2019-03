De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jeugd > Veel inschrijvingen voor Whoznext Jeugdsurvival

Zaterdagavond 9 maart organiseert het Whoznext-team samen met de Stichting Jeugdwerk Terschelling een survival voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jaar. Ondanks het teruglopende aantal leerlingen op school blijft de jeugdsurvival ongekend populair bij de jongeren. Maar liefst vijftien ploegen van zeven of acht jongeren hebben zich ingeschreven, terwijl de organisatie rekende op maximaal twaalf ploegen. Met extra inzet en aanpassing van de schema’s is dit ‘probleem’ opgelost.